В Краснодаре собираются строить трамвайную линию в аэропорт

Задание по проработке маршрута трамвайной линии от ул. Евдокии Бершанской по ул. 8 Марта до ул. 1 Мая в Карасунском округе, по ул. Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади аэропорта Краснодар закреплено в постановлении, подписанном главой краевого центра Евгением Первышовым. Документ определяет работу по проведению инженерно-геодезических изысканий на участках улиц, по которым предполагается проложить новые трамвайные пути, строительство автомобильной дороги по участкам улиц, по которым пройдёт трамвай, а также прокладку сетей инженерно-технического обеспечения.

Протяжённость новой линии составит 4,5 км, заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

Также прорабатывается возможность строительства ещё трёх трамвайных линий — в Восточно-Кругликовском микрорайоне от ул. Красных Зорь до Домбайской, продолжение ветки от ул. Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей и по ул. Московской до ул. Петра Метальникова.