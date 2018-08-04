В Краснодаре собираются строить трамвайную линию в аэропорт
На 2020−2021 годы запланировано начало строительства в краевом центре четырех новых трамвайных линий.
На 2020−2021 годы запланировано начало строительства в краевом центре четырех новых трамвайных линий.
Задание по проработке маршрута трамвайной линии от ул. Евдокии Бершанской по ул. 8 Марта до ул. 1 Мая в Карасунском округе, по ул. Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади аэропорта Краснодар закреплено в постановлении, подписанном главой краевого центра Евгением Первышовым. Документ определяет работу по проведению
Протяжённость новой линии составит 4,5 км, заказчиком
Также прорабатывается возможность строительства ещё трёх трамвайных линий — в
Проведение всех подготовительных этапов, в том числе