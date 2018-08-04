Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Как выглядит новая 29-летняя возлюбленная Евгения Петросяна
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
13:01 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре собираются строить трамвайную линию в аэропорт

На 2020−2021 годы запланировано начало строительства в краевом центре четырех новых трамвайных линий.

Задание по проработке маршрута трамвайной линии от ул. Евдокии Бершанской по ул. 8 Марта до ул. 1 Мая в Карасунском округе, по ул. Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади аэропорта Краснодар закреплено в постановлении, подписанном главой краевого центра Евгением Первышовым. Документ определяет работу по проведению инженерно-геодезических изысканий на участках улиц, по которым предполагается проложить новые трамвайные пути, строительство автомобильной дороги по участкам улиц, по которым пройдёт трамвай, а также прокладку сетей инженерно-технического обеспечения.

Протяжённость новой линии составит 4,5 км, заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

Также прорабатывается возможность строительства ещё трёх трамвайных линий — в Восточно-Кругликовском микрорайоне от ул. Красных Зорь до Домбайской, продолжение ветки от ул. Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей и по ул. Московской до ул. Петра Метальникова.

Проведение всех подготовительных этапов, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение госэкспертизы проектов по строительству четырех трамвайных линий, будет выполнено в 2019—2020 годах. Начало строительства запланировано в 2020—2021 годах, сообщает пресс-служба администрации города.

Все новости региона
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Путин подписал новые законы об экономике и социальной политике
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета
Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь