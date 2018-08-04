Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и ливнях

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(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Завтра, 5 августа, на территории Татарстана местами ожидаются грозы. Ночью местами, а днем в большинстве районов будут идти дожди, локально — сильные, предупреждают синоптики республики.

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 15 — 20 м/с. Кроме того, возможен град, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.