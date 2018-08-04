У жителя Калининграда попросили сыграть, а потом украли гитару

По версии полицейских, ранее судимый 28-летний житель Калининграда познакомился с потерпевшим, когда тот гулял ночью по городу. Злоумышленник попросил нового знакомого дать ему поиграть на гитаре, но, заполучив музыкальный инструмент, убежал с ним в неизвестном направлении. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.