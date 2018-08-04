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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

У жителя Калининграда попросили сыграть, а потом украли гитару

Музыкальное преступление произошло ранним утром на улице Леонова.

По версии полицейских, ранее судимый 28-летний житель Калининграда познакомился с потерпевшим, когда тот гулял ночью по городу. Злоумышленник попросил нового знакомого дать ему поиграть на гитаре, но, заполучив музыкальный инструмент, убежал с ним в неизвестном направлении. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

— Совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан. Похищенная гитара изъята, и передана законному владельцу, — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За грабеж в отношении любителя аккордов уже возбудили уголовное дело.

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