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12:50 (мск), источник: UzReport.news

Подведены итоги второго дня вступительных экзаменов

Экзамены прошли в 23 вузах, участвовали 58,202 абитуриента. Об этом сообщает Государственный тестовый центр.

Источник: UzReport.news

По итогам второго дня наивысший балл на государственный грант — 197.0. Данный показатель был отмечен по направлению «Филология и обучение языкам: узбекский язык» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы.

Самый высокий балл на платно-контрактной основе — 168.6. Он так же был отмечен по направлению «Филология и обучение языкам: узбекский язык» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы.

Средний проходной балл составил:

На государственный грант — 135.9;.

Платный контракт — 116.8.

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