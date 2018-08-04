Подведены итоги второго дня вступительных экзаменов

По итогам второго дня наивысший балл на государственный грант — 197.0. Данный показатель был отмечен по направлению «Филология и обучение языкам: узбекский язык» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы.

Самый высокий балл на платно-контрактной основе — 168.6. Он так же был отмечен по направлению «Филология и обучение языкам: узбекский язык» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы.