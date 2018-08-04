Подведены итоги второго дня вступительных экзаменов
Экзамены прошли в 23 вузах, участвовали 58,202 абитуриента. Об этом сообщает Государственный тестовый центр.
Экзамены прошли в 23 вузах, участвовали 58,202 абитуриента. Об этом сообщает Государственный тестовый центр.
По итогам второго дня наивысший балл на государственный грант — 197.0. Данный показатель был отмечен по направлению «Филология и обучение языкам: узбекский язык» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы.
Самый высокий балл на
Средний проходной балл составил:
На государственный грант — 135.9;.
Платный контракт — 116.8.