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13:28 (мск), источник: Ежедневник.by

Умер лидер культовой группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович

Ему было 46 лет. О смерти лидера группы «Нейро Дюбель» TUT.BY сообщил барабанщик группы Андрей Степанюк. Эту информацию подтвердили в 3-й городской клинической больнице.

Источник: Ежедневник.by

Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель», — сказал Андрей Степанюк.

О дате и месте прощания будет сообщено позже.

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