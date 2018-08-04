Умер лидер культовой группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович
Ему было 46 лет. О смерти лидера группы «Нейро Дюбель» TUT.BY сообщил барабанщик группы Андрей Степанюк. Эту информацию подтвердили в 3-й городской клинической больнице.
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Ему было 46 лет. О смерти лидера группы «Нейро Дюбель» TUT.BY сообщил барабанщик группы Андрей Степанюк. Эту информацию подтвердили в 3-й городской клинической больнице.
Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром 3 августа. Вечером он скончался.
«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель», — сказал Андрей Степанюк.
О дате и месте прощания будет сообщено позже.