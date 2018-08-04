В Башкирии за 10 дней число заразившихся корью возросло до 19 человек

Корь продолжает распространяться в Башкирии. Еще 26 июля «Башинформ» сообщал, что количество заболевших корью выросло до 15 человек. А на сегодняшний день Роспотребнадзор по РБ дает новые данные — число заболевших корью увеличилось до 19. Среди них 11 детей и восемь взрослых. Причем в их числе есть и те, кто был привит от этого инфекционного заболевания: пять взрослых в свое время ставили прививку от кори, но все равно заболели. Как отметили в Роспотребнадзоре, при заражении инфекция у привитых протекает в легкой форме и без осложнений. Обязательны две прививки.