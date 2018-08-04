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13:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за 10 дней число заразившихся корью возросло до 19 человек

Корь продолжает распространяться в Башкирии. Еще 26 июля «Башинформ» сообщал, что количество заболевших корью выросло до 15 человек. А на сегодняшний день Роспотребнадзор по РБ дает новые данные — число заболевших корью увеличилось до 19. Среди них 11 детей и восемь взрослых. Причем в их числе есть и те, кто был привит от этого инфекционного заболевания: пять взрослых в свое время ставили прививку от кори, но все равно заболели. Как отметили в Роспотребнадзоре, при заражении инфекция у привитых протекает в легкой форме и без осложнений. Обязательны две прививки.

Источник: Башинформ

Ведь, как заметили медики, летальный исход вызывает не корь, а осложнения, которые появляются после нее. К примеру, внутренний отит. Он характеризуется такими симптомами: головокружение, тошнота и рвота. Если не лечить, то далее происходит снижение слуха до полной глухоты или могут остаться последствия для центральной нервной системы после перенесенного осложнения и т. д.

Подъем заболеваемости в республике был зарегистрирован в конце июня текущего года. На сегодняшний день 11 случаев зафиксировано в Уфе, пять в Уфимском, два в Иглинском и один в Чишминском районах. На этих территориях введены ограничительные мероприятия: с целью нераспространения инфекции непривитых детей запрещено принимать в детские сады. Эта же мера введена при госпитализации в стационары и при приеме на работу.

По данным мониторинга Роспотребнадзора по РБ, сейчас в республике продолжается активная вакцинация тех, кто ранее не болел и не прививался.

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