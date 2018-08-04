Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следственный эксперимент в квартире убитого Хачатуряна - СМИ
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Светлана Лобода перевезла новорожденную дочку в Россию
Черное море очистят от жилья
Колоритные Наташа Королева и Лолита снялись в новом клипе Билана
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она – потрясающая женщина
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:39 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области зацвели лотосы

В Волгоградской области настала пора цветения лотосов. Цветы, являющиеся олицетворением чистоты, распустились в водоемах на территории Волго-Ахтубинской.

Так, эти фотографии наш корреспондент Александр Куликов сделал на пруду возле поселка Красный Буксир в Среднеахтубинском районе.

По информации облкомприроды, популяция лотоса орехоносного появилась на территории природного парка семь лет назад благодаря энтузиасту, который высадил здесь необычные растения. Водоем сразу получил название Озеро Лотосовое. Данный вид лотоса занесен в Красную книгу России. Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» напоминают, что срывать цветки, во-первых, запрещено законом, а, во-вторых, небезопасно: в стеблях растения содержится сердечный яд нелюмбин. Не следует также ходить по листьям лотоса — они погибают, сохнут, темнеют, что сильно портит внешний вид уникального озера. Фотосессия на фоне краснокнижных лотосов — лучшее, что можно оставить себе на память.

Один цветок лотоса цветет два дня, на третий день опадает. Но если рассматривать процесс в целом, цветение лотосов продолжается около месяца, иногда бывает до двух месяцев. Поэтому время увидеть это впечатляющее зрелище у всех желающих есть.

Все новости региона
Игру «Ротора» будет сопровождать концерт духового оркестра
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Стала известна версия крушения Ми-8 в Красноярском крае
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке
Путин подписал новые законы об экономике и социальной политике
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь