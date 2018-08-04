В Волгоградской области зацвели лотосы

Так, эти фотографии наш корреспондент Александр Куликов сделал на пруду возле поселка Красный Буксир в Среднеахтубинском районе.

По информации облкомприроды, популяция лотоса орехоносного появилась на территории природного парка семь лет назад благодаря энтузиасту, который высадил здесь необычные растения. Водоем сразу получил название Озеро Лотосовое. Данный вид лотоса занесен в Красную книгу России. Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» напоминают, что срывать цветки, во-первых, запрещено законом, а, во-вторых, небезопасно: в стеблях растения содержится сердечный яд нелюмбин. Не следует также ходить по листьям лотоса — они погибают, сохнут, темнеют, что сильно портит внешний вид уникального озера. Фотосессия на фоне краснокнижных лотосов — лучшее, что можно оставить себе на память.