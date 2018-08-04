В Волгоградской области зацвели лотосы
В Волгоградской области настала пора цветения лотосов. Цветы, являющиеся олицетворением чистоты, распустились в водоемах на территории
В Волгоградской области настала пора цветения лотосов. Цветы, являющиеся олицетворением чистоты, распустились в водоемах на территории
Так, эти фотографии наш корреспондент Александр Куликов сделал на пруду возле поселка Красный Буксир в Среднеахтубинском районе.
По информации облкомприроды, популяция лотоса орехоносного появилась на территории природного парка семь лет назад благодаря энтузиасту, который высадил здесь необычные растения. Водоем сразу получил название Озеро Лотосовое. Данный вид лотоса занесен в Красную книгу России. Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» напоминают, что срывать цветки,
Один цветок лотоса цветет два дня, на третий день опадает. Но если рассматривать процесс в целом, цветение лотосов продолжается около месяца, иногда бывает до двух месяцев. Поэтому время увидеть это впечатляющее зрелище у всех желающих есть.