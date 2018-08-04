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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Кальяны признали смертельно опасными

Американские ученые выяснили, что вред для здоровья от использования кальяна сопоставим с курением обычных сигарет. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Cardiology, кратко о нем сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США).

Источник: РИА "Новости"

Специалисты выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту и повышает артериальное давление. Помимо этого, использование кальяна увеличивает показатель артериальной жесткости, считающийся одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К подобным выводам ученые пришли, проведя эксперимент на группе из 48 добровольцев возрастом от 18 до 34 лет. Им предложили покурить кальян на протяжении получаса. До и после этого специалисты отследили сердечный ритм, артериальное давление и уровень никотина в крови.

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Ученые полагают, что полученные данные сопоставимы с теми, что наблюдаются после курения обычных сигарет, а распространенное мнение о меньшем вреде кальяна не соответствует действительности. Специалисты заявляют, что в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые могут нанести еще больший вред здоровью человека и потому законодательно запрещены к использованию в производстве обычных сигарет.

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