Кальяны признали смертельно опасными

Источник: РИА "Новости"

Специалисты выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту и повышает артериальное давление. Помимо этого, использование кальяна увеличивает показатель артериальной жесткости, считающийся одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К подобным выводам ученые пришли, проведя эксперимент на группе из 48 добровольцев возрастом от 18 до 34 лет. Им предложили покурить кальян на протяжении получаса. До и после этого специалисты отследили сердечный ритм, артериальное давление и уровень никотина в крови.

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