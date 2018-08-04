Шесть проектов из Татарстана победили на форуме «iВолга-2018»
Татарстан на молодежном форуме представляла делегация из 109 студентов.
Татарстан на молодежном форуме представляла делегация из 109 студентов.
(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Из заявленных 10 млн рублей грантового фонда молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» татарстанцы выиграли почти 1 млн рублей. Средства будут направлены на дальнейшую реализацию их авторских проектов. Об этом сообщает
Также участники из Татарстана отличились в других
Победителями стали Инесса Клюкина с проектом «Цикл видеопрограмм “Человек с…”» (сумма гранта составила 300 тыс. рублей) и Идалия Зиганшина с проектом «Инклюзивная площадка “Восхождение”» (сумма гранта — 200 тыс. рублей). Кристина Сидорова с медицинским проектом «Добро у нас в крови» получит 150 тыс. рублей на его реализацию. Фаниль Хабибуллин представил проект «Тропа к науке» и выиграл 100 тыс. рублей, столько же получит Валерия Каримулина за проект под названием «Мы играем». Гульчачак Исламова с проектом «Всероссийская школа по повышению научной грамотности “Научный ликбез”» получит 100 тыс. рублей.
Обладателями специального приза «Поездка в Звездный городок» стали Фаниль Хабибуллин с проектом «Дезинтегратор» и Елена Ходова с проектом «Программа дополнительного развития детей с ограниченными возможностями здоровья».