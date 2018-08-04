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13:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Шесть проектов из Татарстана победили на форуме «iВолга-2018»

Татарстан на молодежном форуме представляла делегация из 109 студентов.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Из заявленных 10 млн рублей грантового фонда молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» татарстанцы выиграли почти 1 млн рублей. Средства будут направлены на дальнейшую реализацию их авторских проектов. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.

Также участники из Татарстана отличились в других культурно-массовых мероприятиях и конкурсах, заняв призовые места. Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» завершился вчера, 3 августа. Прошедшее в Самарской области мероприятие собрало 2 тыс. человек. Татарстан представляла делегация из 109 студентов.

Победителями стали Инесса Клюкина с проектом «Цикл видеопрограмм “Человек с…”» (сумма гранта составила 300 тыс. рублей) и Идалия Зиганшина с проектом «Инклюзивная площадка “Восхождение”» (сумма гранта — 200 тыс. рублей). Кристина Сидорова с медицинским проектом «Добро у нас в крови» получит 150 тыс. рублей на его реализацию. Фаниль Хабибуллин представил проект «Тропа к науке» и выиграл 100 тыс. рублей, столько же получит Валерия Каримулина за проект под названием «Мы играем». Гульчачак Исламова с проектом «Всероссийская школа по повышению научной грамотности “Научный ликбез”» получит 100 тыс. рублей.

Обладателями специального приза «Поездка в Звездный городок» стали Фаниль Хабибуллин с проектом «Дезинтегратор» и Елена Ходова с проектом «Программа дополнительного развития детей с ограниченными возможностями здоровья».

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