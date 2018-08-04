Одиннадцать надежд: кто поборется за кресло министра культуры Нижегородской области

Одиннадцать человек прошли в следующий этап отбора на пост министра культуры Нижегородской области.

Далее за кресло министра поборются: Роман Беагон, Александр Бениш, Инна Ванькина, Изабелла Дыскина, Алла Забегалова, Александр Казарин, Лариса Моторина, Александр Орлов, Надежда Преподобная, Алла Семенышева, Елена Шершакова.

Напомним, 3 августа 35 претендентов защищали свои проекты. Следующий этап — assessment center — пройдёт в НИУ — филиале РАНХиГС.

«На этом этапе никто выбывать не будет, но мы получим полноценную оценку компетенций кандидатов», — рассказал управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала региона, председатель экспертной комиссии по оценке программ претендентов Андрей Бетин.