Одиннадцать надежд: кто поборется за кресло министра культуры Нижегородской области
3 августа проходила защита проектов 35 претендентов на пост министра культуры Нижегородской области.
3 августа проходила защита проектов 35 претендентов на пост министра культуры Нижегородской области.
Одиннадцать человек прошли в следующий этап отбора на пост министра культуры Нижегородской области.
Далее за кресло министра поборются: Роман Беагон, Александр Бениш, Инна Ванькина, Изабелла Дыскина, Алла Забегалова, Александр Казарин, Лариса Моторина, Александр Орлов, Надежда Преподобная, Алла Семенышева, Елена Шершакова.
Напомним, 3 августа 35 претендентов защищали свои проекты. Следующий этап — assessment center — пройдёт в НИУ — филиале РАНХиГС.
«На этом этапе никто выбывать не будет, но мы получим полноценную оценку компетенций кандидатов», — рассказал управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала региона, председатель экспертной комиссии по оценке программ претендентов Андрей Бетин.
«Далее пройдет еще одно заседание комиссии, на котором участники пройдут очное. Глебу Никитину в итоге будет представлено от 3 до 5 кандидатов», — уточнил Андрей Бетин.