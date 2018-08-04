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13:28 (мск), источник: Нижегородская правда

Одиннадцать надежд: кто поборется за кресло министра культуры Нижегородской области

3 августа проходила защита проектов 35 претендентов на пост министра культуры Нижегородской области.

Одиннадцать человек прошли в следующий этап отбора на пост министра культуры Нижегородской области.

Далее за кресло министра поборются: Роман Беагон, Александр Бениш, Инна Ванькина, Изабелла Дыскина, Алла Забегалова, Александр Казарин, Лариса Моторина, Александр Орлов, Надежда Преподобная, Алла Семенышева, Елена Шершакова.

Напомним, 3 августа 35 претендентов защищали свои проекты. Следующий этап — assessment center — пройдёт в НИУ — филиале РАНХиГС.

«На этом этапе никто выбывать не будет, но мы получим полноценную оценку компетенций кандидатов», — рассказал управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала региона, председатель экспертной комиссии по оценке программ претендентов Андрей Бетин.

«Далее пройдет еще одно заседание комиссии, на котором участники пройдут очное. Глебу Никитину в итоге будет представлено от 3 до 5 кандидатов», — уточнил Андрей Бетин.

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