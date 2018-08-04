У молдавских бюджетников в августе несколько дополнительных выходных дней
Молдавских бюджетников в заключительный месяц лета ждет вереница мини-каникул: на какие числа выпадает отдых?
Молдавских бюджетников в заключительный месяц лета ждет вереница мини-каникул: на какие числа выпадает отдых?
КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В августе у молдавских бюджетников будет сразу несколько
Первый длинный уикенд ждет жителей страны с 25 августа, так как 27-ого республика отмечает День независимости — государственный праздник. Таким образом, бюджетники вернутся на работу во вторник, 28 августа.
Вторые
Возвращаются бюджетники с отдыха в понедельник, 3 сентября. В этот день начинается новый учебный год в школах. Кроме того, с понедельника молдавские депутаты выходят из продолжительного летнего отпуска длиной в пять недель.