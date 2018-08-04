У молдавских бюджетников в августе несколько дополнительных выходных дней

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В августе у молдавских бюджетников будет сразу несколько мини-каникул — граждане республики будут отдыхать по три дни в конце двух последних недель этого месяца.

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Первый длинный уикенд ждет жителей страны с 25 августа, так как 27-ого республика отмечает День независимости — государственный праздник. Таким образом, бюджетники вернутся на работу во вторник, 28 августа.

Вторые мини-каникулы стартуют сразу через несколько дней после первых — с пятницы, 31 августа, когда страна отмечает День языка, который также объявлен госпраздником.