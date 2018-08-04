Где Меган Маркл отметит свой 37-й день рождения

Меган Маркл не сможет отпраздновать свой день рождения. В субботу, 4 августа, когда ей исполняется 37 лет, она будет сопровождать мужа на важном мероприятии — и все внимание будет приковано не к ней. Год назад в этот день Меган отдыхала с принцем Гарри в Африке. Но теперь он не может делать лишь то, что хочется жене.

37-летие Меган Маркл станет для нее первым днем рождения, который она отметит в кругу королевской семьи. Но к сожалению, все внимание будет приковано не к ней: 4 августа состоится свадьба друга детства принца Гарри — Чарли Ван Страубензи.

Об этом стало известно из твиттера официального фотографа королевской семьи Тима Рука, который случайно рассказал о планах пары на этот уикенд. Конечно, это было сделано не нарочно: Рук поделился тем, что наконец уходит в долгожданный отпуск, но сожалеет о том, что не сможет присутствовать на свадьбе друзей принца.

«К сожалению, я пропущу свадьбу Чарли Ван Страубензи и Дэйзи Дженкс, на которой принц Гарри будет шафером, пока я буду отдыхать на пляже», — написал Рук.

Меган и Гарри определенно не пропустят свадебную церемонию близкого друга, поскольку Чарли сам принимал активное участие в их свадьбе, которая состоялась в мае. Гарри и Чарли дружат еще с подготовительной школы в Беркшире, а теперь принц будет шафером на свадьбе Чарли. Церемония состоится в графстве Суррей.

Однако бракосочетание Чарли и Дэйзи — не единственная знаменательная дата, с которой Меган разделит свой день рождения. 4 августа для королевской семьи всегда было днем рождения очень важного члена своей семьи — покойной матери королевы, Елизаветы Боуз-Лайон. Она умерла в марте 2002 года, а родилась в тот же день, что и Меган, в 1900 году. В этом году ей исполнилось бы 118 лет.

Свой прошлый день рождения Меган Маркл отпраздновала вместе с принцем Гарри на африканском сафари. Пару заметили на пути к частному самолету: Меган, улыбаясь, шла в обнимку с Гарри. Она несла в руках фетровую и соломенные шляпы, видимо, чтобы защитить свою голову от палящего африканского солнца. В первый вечер в Ботсване влюбленные устроили вечеринку по случаю дня рождения, на которую пригласили своих друзей.

После этого их ждали еще две недели африканских приключений: Меган и Гарри побывали в дельте реки Окаванго, наблюдая за редкими черными и белыми носорогами, провели несколько дней в палатке под открытым небом, а затем навестили местных жителей.

Их путешествие было лишено пятизвездочных отелей и мишленовских ресторанов, но Гарри не поленился нанять лучшего гида, который организовывал экскурсии и показал паре секретные места, где обитают слоны, буйволы, львы и леопарды.

Неудивительно, что Меган осталась в восторге от их двухнедельного экзотического путешествия.

Южная Африка всегда занимала особое место в жизни Гарри, и как заявляет сам принц, она уже стала для него вторым домом. Он уехал в Ботсвану с отцом и братом после смерти матери, принцессы Дианы, что помогло им пережить трагедию. Принц Гарри описывает Африку как единственное место, где он может насладиться неприкосновенностью частной жизни и анонимностью.

В одном из интервью он признался, что Ботсвана — единственное место на земле, где он может расслабиться и по-настоящему быть собой.

Сейчас принц открывает в Африке фонды, посещает благотворительные конференции, посвященные здоровью и экологии. Он принимал участие в акции «500 слонов» в поддержку животных и является покровителем организации Rhino Conservation Botswana, которая занимается спасением вымирающих черных носорогов. Принц даже участвовал в операции по внедрению животным чипов, которые помогают отслеживать их передвижения.

Меган также связана с континентом африканскими корнями и благотворительной деятельностью. В 2016 году она посетила Руанду в качестве посла организации HeForShe, занимающейся защитой прав женщин.