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15:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Табун лошадей на дороге Челябинск — Копейск удивил водителей

Табун лошадей на дороге Челябинск — Копейск удивил водителей.

Видео с бегущими по трассе из Копейска в Челябинск лошадьми появилось в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел накануне, 3 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Небольшой табун, оказавшийся на дороге, затруднил движение. Водители вынуждены были остановиться. Лошади практически перекрыли проезжую часть.

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