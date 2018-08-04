Табун лошадей на дороге Челябинск — Копейск удивил водителей
Табун лошадей на дороге Челябинск — Копейск удивил водителей.
Табун лошадей на дороге Челябинск — Копейск удивил водителей.
Видео с бегущими по трассе из Копейска в Челябинск лошадьми появилось в соцсети.
По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел накануне, 3 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Небольшой табун, оказавшийся на дороге, затруднил движение. Водители вынуждены были остановиться. Лошади практически перекрыли проезжую часть.