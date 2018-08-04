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16:42 (мск), источник: Piter.tv

Министр культуры ободрил проект лифта в башне Олафа

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетил празднование Дня Ленинградской области. Совместно с губернатором области Александром Дрозденко, а также директором Выборгского объединенного музея-заповедника Владимиром Цоем, министр прогулялся по Выборгскому замку и поднялся на башню Святого Олафа.

Источник: Piter.tv

В окружении губернатора Ленинградской области и директора Выборгского объединенного музея-заповедника министр совершил небольшую прогулку по Замковому острову. В процессе прогулки высокопоставленный чиновник не раз останавливался и уточнял детали реставрационных работ, которые уже не первый год идут в замке. После экскурсии министр поднялся на смотровую площадку башни Святого Олафа. Спустившись с башни министр признал, что внутри сооружения нужен лифт.

Через пару лет эта башня наполнится совершено другим, удобным, современным, европейским оборудованием, которое позволит каждому ребенку или человеку с ограниченными возможностями и естественно, большому количеству туристов посмотреть на этот фантастический вид, который значительно выше птичьего полета.
Владимир Мединский
Министр культуры Российской Федерации

По словам государственного деятеля, сейчас основные внешние реставрационные работу уже проведены и теперь основная задача — сделать Выборг удобным для посетителей. Министр признал, что Выборг является уникальным городом, каких на территории страны крайне мало и пообещал сделать из него туристическую жемчужину европейского масштаба. Также Владимир Мединский оценил удобство расположения Выборга и то, как быстро до города можно добраться на современных поездах «Ласточка», которые несколько раз в день курсируют между Финляндским вокзалом Петербурга и Выборгом.

Министр культуры ободрил проект лифта в башне Олафа
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Piter.tv
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