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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицу Уральскую в Перми закрыли на ремонт

Работы продлятся до осени.

Автомобилисты, внимание, в субботу, 4 августа, улицу Уральскую в Мотовилихе закрыли на ремонт — от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.

Движение закрыто для всех видов транспорта.

Как сообщили в администрации Перми, капитальный ремонт улицы Уральской включает целый комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

Кроме этого, здесь расширят проезжую часть и обустроят посадочные площадки на совмещенных трамвайных остановках — по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького.

Работы проводит подрядная организация ООО «ДСТ-Строй». Для проезда сохранился участок на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых. Ремонт продлится до осени, запустить трамвайное движение планируется с начала сентября.

Как будет ходить общественный транспорт, можно посмотреть здесь.

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