Доступ к 16 сайтам госорганов ограничат в Казахстане
В связи с проведением
В связи с проведением
В связи с проведением
Проблемы с доступом у казахстанцев возникнут
— Национального удостоверяющего центра РК;.
— Портал электронного Правительства;.
— Портал открытого Правительства;.
— Портал «Е-лицензирование»;.
— Платежный шлюз электронного Правительства;.
— сайт Единой нотариальной информационной системы РК;.
— сайт Министерства информации и коммуникаций РК;.
— сайт Министерства по инвестициям и развитию РК;.
— сайт Единой информационной системы обязательного технического осмотра РК;.
— сайт Министерства Здравоохранения РК;.
— сайт Комитета национальной безопасности РК;.
— сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;.
— сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;.
— сайт Конституционного совета РК;.
— сайт Министерства национальной экономики РК;.
— сайт Верховного Суда РК.
Временные ограничения будут действовать с 21.00 часов 4 августа по 9.00 часов 5 августа.