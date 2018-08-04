Гроза и пыльная буря. Штормовое предупреждение объявили в Астане и двух областях

По данным синоптиков, днем 5 августа, сутки 6—7 августа в Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточных направлений с порывами 15−20 метров в секунду. В Астане по прогнозам специалистов днем 5 и 7 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 85−90 ппроцентов. Кроме того, метеослужба страны предупреждает жителей Кызылординской области.