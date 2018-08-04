Гроза и пыльная буря. Штормовое предупреждение объявили в Астане и двух областях
Штормовое предупреждение объявили в Астане, Акмолинской и Кызылординской областях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение объявили в Астане, Акмолинской и Кызылординской областях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, днем 5 августа, сутки
«Днем 5 августа на большей части Кызылординской области ожидаются сильная жара 42 градуса; местами
северо-восточныйветер 15−20 метров в секунду, гроза, пыльная буря», — говорится в распространенном сообщении.
Вероятность шторма почти 100 процентов.