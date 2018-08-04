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20:35 (мск), источник: Tengrinews

Гроза и пыльная буря. Штормовое предупреждение объявили в Астане и двух областях

Штормовое предупреждение объявили в Астане, Акмолинской и Кызылординской областях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

По данным синоптиков, днем 5 августа, сутки 6—7 августа в Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточных направлений с порывами 15−20 метров в секунду. В Астане по прогнозам специалистов днем 5 и 7 августа ожидается гроза. Вероятность шторма 85−90 ппроцентов. Кроме того, метеослужба страны предупреждает жителей Кызылординской области.

«Днем 5 августа на большей части Кызылординской области ожидаются сильная жара 42 градуса; местами северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, гроза, пыльная буря», — говорится в распространенном сообщении.

Вероятность шторма почти 100 процентов.

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