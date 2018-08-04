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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На Волгоградскую область идут дожди и грозы

Непогода ожидается в ближайшие три часа.

ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях. Сильные дожди ожидаются в ближайшие часы, а непогода сохранится до утра воскресенья.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до утра воскресенья, 5 августа, местами в Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер ожидается до 20−25 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют волгоградцам соблюдать правила безопасности. Не парковать автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если непогода застала на улице — лучше всего укрыться в капитальных строениях и не прятаться под деревьями. В домах нужно плотно закрыть окна и двери, по возможности следует избегать выходов на открытые водоемы. В случае, если потребуется помощь спасателей, звоните 101.

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