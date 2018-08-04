На Волгоградскую область идут дожди и грозы
Непогода ожидается в ближайшие три часа.
Непогода ожидается в ближайшие три часа.
ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях. Сильные дожди ожидаются в ближайшие часы, а непогода сохранится до утра воскресенья.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Спасатели настоятельно рекомендуют волгоградцам соблюдать правила безопасности. Не парковать автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если непогода застала на улице — лучше всего укрыться в капитальных строениях и не прятаться под деревьями. В домах нужно плотно закрыть окна и двери, по возможности следует избегать выходов на открытые водоемы. В случае, если потребуется помощь спасателей, звоните 101.