Детям до четырех лет вход на «Самара Арену» сделали свободным
Если не требуется предоставление отдельного места.
Если не требуется предоставление отдельного места.
По просьбам болельщиков, принято решение, что для детей, не достигших возраста 4-х лет, не нужно приобретать отдельные билеты на домашние матчи «Крыльев Советов», если не требуется предоставление отдельного места.
Нахождение детей на стадионе возможно только лишь в присутствии взрослых сопровождающих.
Отметим, что родители или сопровождающие несут ответственность за ребенка и его поведение на трибуне, дабы не доставлять помех другим зрителям.
По рекомендациям РПЛ посещение матчей лиги с 6 лет, передает
Завтра в Самаре состоится матч «КС"-«Оренбург». Начало в 17:30.