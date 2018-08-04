Детям до четырех лет вход на «Самара Арену» сделали свободным

По просьбам болельщиков, принято решение, что для детей, не достигших возраста 4-х лет, не нужно приобретать отдельные билеты на домашние матчи «Крыльев Советов», если не требуется предоставление отдельного места.

Нахождение детей на стадионе возможно только лишь в присутствии взрослых сопровождающих.

Отметим, что родители или сопровождающие несут ответственность за ребенка и его поведение на трибуне, дабы не доставлять помех другим зрителям.

По рекомендациям РПЛ посещение матчей лиги с 6 лет, передает пресс-служба ФК «КС».