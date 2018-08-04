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15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Министры в Татарстане стали экскурсоводами

Они рассказывают об обратной стороне своей работы.

Каждый казанец может снова погрузиться в атмосферу Чемпионата Мира по футболу. Хоть мундиаль и завершился месяц назад — туристический автобус вернет вас в прошлое и прокатит по самым знаковым футбольным местам города.

Экскурсоводами проекта под названием «О, мой гид!» стали самые известные жители города. Например, первую экскурсию «Эхо мундиаля» вел председатель Госкомитета республики по туризму — Сергей Иванов. На протяжении месяца, пока в городе проходил Чемпионат, он лично общался со спортсменами, фанатами и гостями. Забавные случаи и курьезы Чемпионата он как байки рассказывает экскурсантам.

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