Министры в Татарстане стали экскурсоводами
Они рассказывают об обратной стороне своей работы.
Они рассказывают об обратной стороне своей работы.
Каждый казанец может снова погрузиться в атмосферу Чемпионата Мира по футболу. Хоть мундиаль и завершился месяц назад — туристический автобус вернет вас в прошлое и прокатит по самым знаковым футбольным местам города.
Экскурсоводами проекта под названием «О, мой гид!» стали самые известные жители города. Например, первую экскурсию «Эхо мундиаля» вел председатель Госкомитета республики по туризму — Сергей Иванов. На протяжении месяца, пока в городе проходил Чемпионат, он лично общался со спортсменами, фанатами и гостями. Забавные случаи и курьезы Чемпионата он как байки рассказывает экскурсантам.