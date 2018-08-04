Воздух в Челябинской области прогреется до 31 градуса
В начале новой недели теплый воздух будет поступать с европейской территории России.
В начале новой недели теплый воздух будет поступать с европейской территории России.
В воскресенье, 5 августа, воздух в Челябинской области прогреется до 31 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие, в горах — умеренные дожди, в отдельных районах возможны туманы, будет плюс 11−16, в горах и низинах — до шести градусов. Днем 5 августа осадки той же степени интенсивности, но с грозами, ожидаются в большинстве районов, прогнозируется плюс 21−26, на юге — до 31 градуса.
Отметим, в крайних южных районах Челябинской области сохраняется высокая опасность возникновения ландшафтных пожаров.
В начале новой недели теплый воздух будет поступать с европейской территории России, вероятны дожди и повышение температуры.
В Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке до 11 часов 6 августа ожидаются метеоусловия (ночная инверсия, ветер неблагоприятного направления), при которых на уровне дыхания скапливаются вредные примеси.