Воздух в Челябинской области прогреется до 31 градуса

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие, в горах — умеренные дожди, в отдельных районах возможны туманы, будет плюс 11−16, в горах и низинах — до шести градусов. Днем 5 августа осадки той же степени интенсивности, но с грозами, ожидаются в большинстве районов, прогнозируется плюс 21−26, на юге — до 31 градуса.