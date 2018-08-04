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15:20 (мск), источник: dostup1.ru

Воздух в Челябинской области прогреется до 31 градуса

В начале новой недели теплый воздух будет поступать с европейской территории России.

В воскресенье, 5 августа, воздух в Челябинской области прогреется до 31 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие, в горах — умеренные дожди, в отдельных районах возможны туманы, будет плюс 11−16, в горах и низинах — до шести градусов. Днем 5 августа осадки той же степени интенсивности, но с грозами, ожидаются в большинстве районов, прогнозируется плюс 21−26, на юге — до 31 градуса.

Отметим, в крайних южных районах Челябинской области сохраняется высокая опасность возникновения ландшафтных пожаров.

В начале новой недели теплый воздух будет поступать с европейской территории России, вероятны дожди и повышение температуры.

В Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке до 11 часов 6 августа ожидаются метеоусловия (ночная инверсия, ветер неблагоприятного направления), при которых на уровне дыхания скапливаются вредные примеси.

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 Воздух в Челябинской области прогреется до 31 градуса
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