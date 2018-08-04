Узбекистанцам закрыли безвизовый въезд на остров Чеджудо в Южной Корее
Запрет был принят в связи с тем, что граждане Узбекистана часто своевременно не покидают остров и остаются на нем нелегально.
Запрет был принят в связи с тем, что граждане Узбекистана часто своевременно не покидают остров и остаются на нем нелегально.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. С 1 августа 2018 года в Южной Корее введен запрет на безвизовый въезд на территорию острова Чеджудо для узбекистанцев. Об этом сообщает
Кроме того, запрет коснулся граждан Кыргызстана, Египта, Гамбии, Сенегала, Республики Бангладеш, Пакистана, Сомали, Непала, Камеруна,
По информации Иммиграционной службы Кореи, запрет был принят в связи с тем, что граждане вышеуказанных стран часто своевременно не покидают остров и остаются на нем нелегально или прибывают туда с целью подачи заявления на статус беженца.
В 2001 году власти Кореи приняли закон, согласно которому иностранцы исключительно в туристических целях могли находиться на острове Чеджудо без визы в течение 30 дней.