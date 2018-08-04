Кондратьев: на Кубани скачки — добрая традиция, связанная с историей казачьего края

Гостей и участников соревнований приветствовал глава края Вениамин Кондратьев.

«На Кубани скачки — это добрая традиция, неотъемлемая часть нашей культуры, которая неразрывно связана с историей нашего казачьего края. Она созвучна нашей душе — неутомимой, неудержимой, свободолюбивой. Недаром говорят, что казак без коня — кругом сирота, и мы сохранили нашу любовь к лошадям и скачкам», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани чтут и берегут казачьи традиции, они являются частью современной жизни края и будут передаваться следующим поколениям.

«Администрация края будет и дальше поддерживать развитие коневодства на Кубани», — добавил он.

В программе было семь скачек лошадей чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород. Призовой фонд главной из них — на Кубок губернатора на дистанции 2,4 тыс. м — 3 млн рублей. Ее победителем стал пятилетний гнедой жеребец Князь Юсупов, рожденный на конном заводе «Восход» Новокубанского района. Сейчас им владеет казанский спортивный клуб «Тимерхан». Награды жокею Хамзату Улубаеву и тренеру Андрею Ляхову вручил глава региона.