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17:20 (мск), источник: Sputnik.by

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер субботы

На вторую половину дня субботы Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильных грозах, которые ожидаются на юге Беларуси во второй половине субботы 4 августа.

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До 23:00 на юге страны ожидаются грозы с ливнями, возможно шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах — град.

При этом температура воздуха будет по-прежнему высокой: до 18:00 по южной половине страны она достигнет +32°C, в Минске — +31°C.

В воскресенье 5 августа также сохранится жаркая погода. Однако ночью по северо-западу страны, днем на большей части территории возможны кратковременные дожди, местами грозы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявляется в Беларуси в случае, если погодные условия могут представлять реальную угрозу, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

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