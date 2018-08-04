Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер субботы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильных грозах, которые ожидаются на юге Беларуси во второй половине субботы 4 августа.

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До 23:00 на юге страны ожидаются грозы с ливнями, возможно шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах — град.

При этом температура воздуха будет по-прежнему высокой: до 18:00 по южной половине страны она достигнет +32°C, в Минске — +31°C.

В воскресенье 5 августа также сохранится жаркая погода. Однако ночью по северо-западу страны, днем на большей части территории возможны кратковременные дожди, местами грозы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.