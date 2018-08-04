Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер субботы
На вторую половину дня субботы Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.
На вторую половину дня субботы Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильных грозах, которые ожидаются на юге Беларуси во второй половине субботы 4 августа.
До 23:00 на юге страны ожидаются грозы с ливнями, возможно шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах — град.
При этом температура воздуха будет
В воскресенье 5 августа также сохранится жаркая погода. Однако ночью по
В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности объявляется в Беларуси в случае, если погодные условия могут представлять реальную угрозу, негативно влиять на