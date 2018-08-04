Альпиниста Гукова самолет МЧС доставил в больницу

Спасетельный спецборт прибыл в Пакистан, чтобы спасти альпиниста из Петербурга Александра Гукова. Напомним, что напарники из Петербурга и Иркутска совершали восхождение на гору высотой 7145 метров: один погиб.

Трагедия произошла во время спуска. После гибели альпиниста, Гуков всю неделю был заблокирован на высоте более 6 тысяч метров без еды, снаряжения и средств коммуникации.

Петербуржца Гукова доставили в больницу. СМИ сообщают, что альпинист приходит в себя.

«Силы начинают возвращаться, чувствую себя уже лучше. Беспокоят пальцы ног, но я думаю, что удастся их сохранить. Пакистанские врачи оказались достаточно квалифицированными и профессиональными, и обеспечили достойный уход, однако я надеюсь, что московские специалисты поставят на ноги быстрее и процесс реабилитации не затянется», — поделился с журналистами Гуков.