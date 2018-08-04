Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Двухлетний сын Жасмин познакомил маму с «невестой»
Американцам запретили курить в квартирах
Бритни Спирс в желтом мини прогулялась у Букингемского дворц
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Принц Гарри посоветовал отцу снова жениться - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:22 (мск), источник: РИА Новости

Петросян подал встречный иск к супруге

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Защита юмориста Евгения Петросяна подала встречный иск к его супруге Елене Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. Там отмечается, что иск подан Степаненко.

«Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она», — пояснил адвокат.

По его словам, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества. Решение о принятии встречного иска, отметил Жорин, суд примет 6 августа, он ожидает, что они оба будут рассмотрены одновременно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Петросян прокомментировал сообщения о разводе с Еленой Степаненко
Во время загрузки произошла ошибка.
3 августа© Ньюстюб
 Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля
На Украине массово отметили 'неправильный' День ВДВ
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»
Стала известна версия крушения Ми-8 в Красноярском крае
Кальяны признали смертельно опасными
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь