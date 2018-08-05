Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Алексей Чумаков рассказал, на кого похожа его дочь
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Альбина Джанабаева в «двойном» платье снимается в клипе
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Хоккеист США на тракторе высмеял санкции против РФ
Альбина Джанабаева в «двойном» платье снимается в клипе
Как изменилась 53-летняя Наталья Ветлицкая (фото)
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
19:39 (мск), источник: Популярная механика

Ученые развеяли миф о безопасности кальянов

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет.

Источник: Популярная механика

Ученые провели свой эксперимент на группе из 48 добровольцев, которым предложили покурить кальян на протяжении 30 минут. Специалисты также замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна.

В результате ученые выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости — ключевой фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие данные, по словам ученых, сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Следовательно, распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты, не оправдано.

Кроме того, как заявляют ученые, в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести еще больший вред здоровью человека.

Ученые также надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.

Исследование опубликовано в журнале American Journal of Cardiology.

 Под гипнозом: правда и мифы о гипнозе
Можно ли на самом деле "выйти из тела"?
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
В Германии стала задыхаться рыба
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь