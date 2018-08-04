В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео

На видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, как мальчик в одних подгузниках выходит из подъезда, а затем бродит по проезжей части во дворе.

По данным портала, на маленького ребенка без взрослых обратила внимание посторонняя женщина. Вначале она отвела малыша в другой детский сад, его сотрудники позвонили в учреждение по соседству и выяснили, что пропал именно их воспитанник. Примечательно, что до этого момента ребенка никто не искал.