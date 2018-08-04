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17:02 (мск), источник: РИА Новости

В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Вологде полуторагодовалый ребенок ушел из частного детского сада, и никто из воспитателей его не хватился, сообщает портал «Вологда.рф». Видео «побега» опубликовано на YouTube.

На видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, как мальчик в одних подгузниках выходит из подъезда, а затем бродит по проезжей части во дворе.

По данным портала, на маленького ребенка без взрослых обратила внимание посторонняя женщина. Вначале она отвела малыша в другой детский сад, его сотрудники позвонили в учреждение по соседству и выяснили, что пропал именно их воспитанник. Примечательно, что до этого момента ребенка никто не искал.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Упустившего ребенка воспитателя детского сада уволили.

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