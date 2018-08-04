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17:34 (мск), источник: РИА Новости

В Сети восхитились поступком кота, спасшего больной хозяйке жизнь

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи твиттера восхитились поступкам кота, спасшего жизнь больной хозяйке.

Кот Тео стал посмертным обладателем английской премии National Cat Awards, пишет Daily Mail. По словам его хозяйки Шарлотты, однажды женщина почувствовала себя плохо, но решила не обращаться к врачам и легла отдохнуть. Однако домашний питомец не позволил ей заснуть: кот не дал Шарлотте закрыть глаза, громко мяукал и бил ее лапами. В итоге женщина вызвала скорую помощь, медики обнаружили у Шарлотты признаки тромба.

«Хорошо, что я не заснула, так как, скорее всего, потом бы уже не проснулась», — рассказала она.

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В Сети восхитились чуткостью животного, сохранившего хозяйке жизнь.

«Коты — лучшие друзья, которые только могут у вас быть», — написал пользователь твиттера.

«Недавно я был очень болен, и мой кот следил за мной по ночам. Как-то я проснулся и увидел, что кот пристально на меня смотрит, — поделился своей историей @vrw123.

«Если в следующей жизни я стану котом, Тео будет для меня ролевой моделью», — написал @Kevinplaytennis.

Однако некоторые пользователи заподозрили кота в корыстных мотивах.

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«Я рад, что она жива и все такое, но на самом деле я просто хотел немного лакомства», — пошутили в комментариях.

«Сомневаюсь, что котам важны человеческие награды, человеческие угощения намного лучше», — согласился @REALWIZARD999.

Церемония вручения премии прошла 2 августа, за неделю до этого Тео умер. Хозяйка сама забрала награду питомца, добавив, что подобное признание помогает ей смириться с потерей домашнего любимца.

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