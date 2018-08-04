В Волгограде начались испытания колеса обозрения в ЦПКиО

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха начались испытания колеса обозрения. Как сообщает пресс-служба администрации города, в процессе специалисты протестируют беговую дорожку и так называемую «геометрию» колеса. При запуске конструкция должна вращаться ровно по кругу, не отклоняясь в сторону. По окончании тестирования на объекте начнется завершающий этап монтажа — крепление кабинок. Всего на аттракцион будет смонтировано 20 закрытых кабинок вместимостью до четырех человек.
Круг для колеса обозрения изготовили по специальному заказу на одном из крупнейших заводов в Санкт-Петербурге. Конструкция способна выдержать порядка 500 тонн веса, при этом его реальная нагрузка будет в шесть раз ниже — около 80 тонн.
В ходе работ проект колеса обозрения был усовершенствован с учетом переменчивой погоды Волгограда, и теперь аттракцион сможет использоваться практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастили системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Кроме того, в кабинки дополнительно установили аудиосистемы — отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.
Одновременно с монтажом колеса обозрения в ЦПКиО ведутся работы по благоустройству территории. Напомним, работы по реконструкции парка стартовали в 2017 году в рамках муниципально-частного партнерства. Общий объем инвестиций в обновление парка на первом этапе составит более 330 миллионов рублей. При этом ЦПКиО, сохранив свое предназначение в качестве зоны отдыха, остался в муниципальной собственности, и вход в него бесплатный для всех желающих. Столь масштабный инвестиционный проект, связанный с благоустройством, в Волгограде реализуется впервые. Обновление территории площадью 25 гектаров ведется поэтапно. Апомним, в конце января в мемориальной зоне парка был торжественно открыт памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А. И. Родимцева», который восстановлен в ходе первого этапа реконструкции ЦПКиО. Долгое время это значимое для горожан место оставалось заброшенным, сегодня памятник военной истории приведен в порядок и стал доступен для всех волгоградцев и гостей города. Продолжается монтаж этногородка и обустройство территории под другие интерактивные зоны — театр под открытым небом, аллею городов-побратимов, музеи, зону водных аттракционов и многое другое. Проект также предусматривает создание теннисных кортов, площадки ГТО, универсальной сезонной площадки для занятий хоккеем, баскетболом и волейболом. Для детей предусмотрено создание веревочного городка и роллердрома.