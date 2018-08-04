В Волгограде начались испытания колеса обозрения в ЦПКиО

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха начались испытания колеса обозрения. Как сообщает пресс-служба администрации города, в процессе специалисты протестируют беговую дорожку и так называемую «геометрию» колеса. При запуске конструкция должна вращаться ровно по кругу, не отклоняясь в сторону. По окончании тестирования на объекте начнется завершающий этап монтажа — крепление кабинок. Всего на аттракцион будет смонтировано 20 закрытых кабинок вместимостью до четырех человек.

В ходе работ проект колеса обозрения был усовершенствован с учетом переменчивой погоды Волгограда, и теперь аттракцион сможет использоваться практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастили системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Кроме того, в кабинки дополнительно установили аудиосистемы — отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.