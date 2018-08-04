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17:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Нижегородской области вечером 4 августа

МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Нижегородской области вечером 4 августа 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Согласно информации, местами по Нижегородской области ожидаются грозы и ливни.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, полеганием сельскохозяйственных посевов. Также возможны происшествия с участием маломерных судов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, активизация оползневых процессов. Кроме того, в связи с грозой возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.

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