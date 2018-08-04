МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Нижегородской области вечером 4 августа
МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Нижегородской области вечером 4 августа 2018 года.
МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Нижегородской области вечером 4 августа 2018 года.
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В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы