МЧС предупреждает о грозах и ливнях в Нижегородской области вечером 4 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Согласно информации, местами по Нижегородской области ожидаются грозы и ливни.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, полеганием сельскохозяйственных посевов. Также возможны происшествия с участием маломерных судов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, активизация оползневых процессов. Кроме того, в связи с грозой возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.