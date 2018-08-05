Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Красота дочери Ларисы Гузеевой в образе Фриды восхитила соцсети
Черное море очистят от жилья
«Переплюнуть Волочкову»: Ксения Собчак села на шпагат
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
Нюша с мужем отметили первую годовщину брака
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
19:40 (мск), источник: N + 1

Высокоскоростной интернет отнял 25 минут ночного сна

Ученые пришли к выводу, что доступ к высокоскоростному интернету способен отнять в среднем 25 минут сна за ночь, сообщается в журнале Journal of Economic Behavior and Organization. Это первое связи между качеством сна и широкополосным доступом к интернету. Недостаток сна может стать причиной многих проблем.

Его связывают с повышенным риском хронических заболеваний и смертности, развитием метаболического синдрома, дорожными авариями и потерей около 3 процентов ВВП. В число факторов, которые приводят к недосыпу, включают зависимость от интернета и использование мобильного телефона перед сном. Теперь исследователи показали, что доступ к высокоскоростному интернету также может вносить вклад в недостаток сна.

Группа исследователей под руководством Франческо Биллари (Francesco Billari) из Университета Боккони в Италии проанализировала данные опроса German Time Use Survey, проводившегося Федеральным офисом статистики Германии в 2012—2013 году. Его участники в течение трех дней (2 будних, 1 выходной) вели дневник, куда записывали все свои занятия с интервалом в 10 минут. В конечную выборку вошло около 11 тысяч записей от 5,5 тысяч респондентов. Кроме того, ученые использовали результаты опроса SOEP, в котором была указана не только информация о количестве сна, но и о доступе к интернету и использовании компьютера.

Анализ показал, что доступ к высокоскоростному интернету сокращает количество сна, в среднем, на 25 минут за ночь. Кроме того, респонденты с широкополосным доступом к интернету на 25 процентов были более склонны спать менее 6 часов. Также исследователи обнаружили негативную корреляцию между высокоскоростным интернетом и удовлетворенностью качеством сна. При этом интернет в большей степени влиял на молодое население. Исследование людей в возрасте от 18 до 30 лет показало, что респонденты, имевшие доступ высокоскоростному интернету, спали на 70 минут меньше тех, кто доступ к нему не имел.

В будущем исследователи надеются провести более детальное исследование, которое покажет, как доступ к высокоскоростному интернету влияет на подростков.

Недавно исследователи определили, как связаны продолжительность сна в рабочие и выходные дни и риск смерти от различных причин. За 13 лет наблюдений ученые выяснили, что те участники, которые на выходных пренебрегали сном, повышали риск смерти в полтора раза, а вот те, кто компенсировал бессонную неделю сном на выходных, умирали не чаще тех, кто спит в среднем по 6−7 часов каждый день.

Кристина Уласович.

 Корабль SpaceX привез биологические эксперименты с МКС обратно на Землю
Google Glass предложили использовать для помощи детям с аутизмом
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
В Германии стала задыхаться рыба
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь