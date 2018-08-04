Власти Симферополя рассказали, какие изменения ждут общественный транспорт

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова.

По ее словам, в городских автобусах, которые курсируют по городу, в скором времени начнут объявлять остановки. Новшество планируют ввести после проведения конкурса по определению перевозчиков на городские маршруты.

«Мы разработали документ, который предусматривает, что в самих автобусах должны быть звуковые информаторы. Сейчас данная функция работает непосредственно в МУП “Горавтотранс”, где есть табло, водители объявляют остановки. Думаю, к концу года-первом квартале 2019 года, мы обновим подвижной состав и обязательно будут звуковые информаторы», — заявила она.

Анастасия Лавринова также отметила, что все автобусы, которые будут работать на городских маршрутах, оснастят системой кондиционирования.

«Учитывая, что будет заявка на новый подвижной состав, одно из требований — оборудование системой кондиционирования. Думаю, это последнее лето без кондиционеров в автобусах. Это не будет точечно, следующее лето все автобусы будут оснащены системой кондиционирования», — заверила она.

Изменения коснутся и остановочных павильонов. Они, по словам начальника управления, будут в разработаны в едином стиле и оснащены электронными табло.

«Тут процесс будет более длительным, но он уже внедряется в нашу транспортную систему. Сейчас разрабатывается типовая форма остановочного павильона, где будет предусмотрена информация в виде электронного табло. Сейчас все транспортные средства обеспечены устройством ГЛОНАСС. Информация с транспорта будет поступать на спутник, а оттуда — на информационное табло, и человек увидит, какой автобус или троллейбус через какой временной промежуток подъедет», — пояснила она.