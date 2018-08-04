Власти Симферополя рассказали, какие изменения ждут общественный транспорт

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова.
По ее словам, в городских автобусах, которые курсируют по городу, в скором времени начнут объявлять остановки. Новшество планируют ввести после проведения конкурса по определению перевозчиков на городские маршруты.
«Мы разработали документ, который предусматривает, что в самих автобусах должны быть звуковые информаторы. Сейчас данная функция работает непосредственно в МУП “Горавтотранс”, где есть табло, водители объявляют остановки. Думаю, к концу года-первом квартале 2019 года, мы обновим подвижной состав и обязательно будут звуковые информаторы», — заявила она.
Анастасия Лавринова также отметила, что все автобусы, которые будут работать на городских маршрутах, оснастят системой кондиционирования.
«Учитывая, что будет заявка на новый подвижной состав, одно из требований — оборудование системой кондиционирования. Думаю, это последнее лето без кондиционеров в автобусах. Это не будет точечно, следующее лето все автобусы будут оснащены системой кондиционирования», — заверила она.
Изменения коснутся и остановочных павильонов. Они, по словам начальника управления, будут в разработаны в едином стиле и оснащены электронными табло.
«Тут процесс будет более длительным, но он уже внедряется в нашу транспортную систему. Сейчас разрабатывается типовая форма остановочного павильона, где будет предусмотрена информация в виде электронного табло. Сейчас все транспортные средства обеспечены устройством ГЛОНАСС. Информация с транспорта будет поступать на спутник, а оттуда — на информационное табло, и человек увидит, какой автобус или троллейбус через какой временной промежуток подъедет», — пояснила она.
Ужесточат требования и к водителям. Особое внимание будут уделять внешнему виду, уважительному отношению к пассажирам и соблюдению правил перевозки пассажиров. Анастасия Лавринова также не исключила, что одним из критериев поступлением на работу станет знание иностранного языка.