Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсионерка отравила коллекторов: три мужчины погибли в муках
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
У москвички украли дверь за миллион рублей
Алсу показала, как выглядит ее мама (фото)
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
«Случилась трагедия»: Дети Киркорова в пылающей Греции - СМИ
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
17:28 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя рассказали, какие изменения ждут общественный транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. К концу года автобусы, работающие на городских маршрутах в Симферополе, оснастят кондиционерами, а водителей обяжут объявлять остановки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова.

По ее словам, в городских автобусах, которые курсируют по городу, в скором времени начнут объявлять остановки. Новшество планируют ввести после проведения конкурса по определению перевозчиков на городские маршруты.

«Мы разработали документ, который предусматривает, что в самих автобусах должны быть звуковые информаторы. Сейчас данная функция работает непосредственно в МУП “Горавтотранс”, где есть табло, водители объявляют остановки. Думаю, к концу года-первом квартале 2019 года, мы обновим подвижной состав и обязательно будут звуковые информаторы», — заявила она.

Анастасия Лавринова также отметила, что все автобусы, которые будут работать на городских маршрутах, оснастят системой кондиционирования.

«Учитывая, что будет заявка на новый подвижной состав, одно из требований — оборудование системой кондиционирования. Думаю, это последнее лето без кондиционеров в автобусах. Это не будет точечно, следующее лето все автобусы будут оснащены системой кондиционирования», — заверила она.

Изменения коснутся и остановочных павильонов. Они, по словам начальника управления, будут в разработаны в едином стиле и оснащены электронными табло.

«Тут процесс будет более длительным, но он уже внедряется в нашу транспортную систему. Сейчас разрабатывается типовая форма остановочного павильона, где будет предусмотрена информация в виде электронного табло. Сейчас все транспортные средства обеспечены устройством ГЛОНАСС. Информация с транспорта будет поступать на спутник, а оттуда — на информационное табло, и человек увидит, какой автобус или троллейбус через какой временной промежуток подъедет», — пояснила она.

Ужесточат требования и к водителям. Особое внимание будут уделять внешнему виду, уважительному отношению к пассажирам и соблюдению правил перевозки пассажиров. Анастасия Лавринова также не исключила, что одним из критериев поступлением на работу станет знание иностранного языка.

Все новости региона
 Ученый рассказал, почему медузы массово приплыли 'на отдых' в Крым
Из Севастополя в Ялту: скоростная 'Комета' отправилась в первый рейс
На Украине рассказали про «сценарий Путина»
Петросян подал встречный иск к супруге
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
В Сети восхитились поступком кота, спасшего хозяйке жизнь
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»
Кальяны признали смертельно опасными
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь