Названа столица празднования дня Ленинградской области в 2019 году
В 2019 году празднование Дня Ленинградской области переместится в Бокситогорск.
В 2019 году празднование Дня Ленинградской области переместится в Бокситогорск.
Напомним, что областная конкурсная комиссия во главе с
В ближайший год город получит дополнительный бюджет на проведение мероприятий и подготовку к следующему Дню Ленинградской области.
Город — победитель станет столицей Ленинградской области на весь следующий год. Один и тот же город может получать звание не чаще одного раза в 10 лет. Начиная с 2019 года конкурс планируется проводить ежегодно.