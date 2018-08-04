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17:16 (мск), источник: Piter.tv

Названа столица празднования дня Ленинградской области в 2019 году

В 2019 году празднование Дня Ленинградской области переместится в Бокситогорск.

Напомним, что областная конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым принимала заявки на конкурс с 13 июня по 7 июля. Для того чтобы стать столицей, муниципальным районам было необходимо максимально интересно и оригинально выступить в конкурсе, который прошел на Дне Ленинградской области. Конкурс состоял из костюмированного шествия и театрализованного представления герба района. Итоги конкурса подвел губернатор региона Александр Дрозденко, а позже, он же объявил со сцены город-победитель. Победителем в конкурсе стал Бокситогорск.

В ближайший год город получит дополнительный бюджет на проведение мероприятий и подготовку к следующему Дню Ленинградской области.

Город — победитель станет столицей Ленинградской области на весь следующий год. Один и тот же город может получать звание не чаще одного раза в 10 лет. Начиная с 2019 года конкурс планируется проводить ежегодно.

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