Названа столица празднования дня Ленинградской области в 2019 году

Напомним, что областная конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым принимала заявки на конкурс с 13 июня по 7 июля. Для того чтобы стать столицей, муниципальным районам было необходимо максимально интересно и оригинально выступить в конкурсе, который прошел на Дне Ленинградской области. Конкурс состоял из костюмированного шествия и театрализованного представления герба района. Итоги конкурса подвел губернатор региона Александр Дрозденко, а позже, он же объявил со сцены город-победитель. Победителем в конкурсе стал Бокситогорск.