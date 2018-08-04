Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура в связи с крушением Ми-8
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Александр Усс.
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Александр Усс.
КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура в регионе в связи с гибелью 18 человек при крушении Ми-8, сообщили ТАСС в
«Врио губернатора Александром Уссом подписано распоряжение — 6 августа, понедельник, объявлен днем траура в регионе», — сказала собеседница агентства.