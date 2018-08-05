Продукты на рынках представляют опасность для посетителей

«Молочные продукты следует держать при температуре до четырех- пяти градусов. И не у входв в павильон, где их каждый может трогать. Продавцы должны быть в перчатках», — сказал инспектор Николай Оларашу.



Консервы целыми днями стоят на жаре, хотя должны храниться при температуре не выше 15-ти градусов.



«Здесь тень, девушки, солнца нет, и мы не держим их на солнце. Здесь тень».



«Такой товар должен находиться в холодильнике или более темном месте, никак не на улице».



Особые условия нужны и для хранения мяса. Охлажденное следует держать при температуре не выше четырех градусов, замороженное — при минус 12-и. Но эти требования соблюдаются не полностью.



«Специально немного разморозили, чтобы люди видели, каково оно с другой стороны. Покупатели не знают, что с другой стороны нет жира».



Как обнаружил инспектор Агентства по защите прав потребителей, яйца на рынке хранятся и вовсе без соблюдения требований.



«Снаружи 30 градусов, а внутри, думаю, еще жарче. Но за вашей спиной склад, на котором нет кондиционера», — сообщил Николай Оларашу.



«У меня партия на два дня. Товар не залеживается, за это время с ним ничего не случится».



Продавец рыбы стала заверять инспектора, что температура в холодильнике минус 18 градусов, но замер показал, что она на пять градусов выше требуемой.



«В зависимости от степени отравления, возможны очень серьезные ситуации, вплоть до летального исхода. Поэтому призываю всех обращаться к врачу при первых признаках недомагания. Рвота и диарея чаще десяти раз в день, высокая температура — это уже тяжелое состояние», — cказала санитарный врач Луминица Сувейкэ.