«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гарик Сукачев в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, почему не поддерживает позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гарик Сукачев в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, почему не поддерживает позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму.
«Что
Сукачев упомянул, что во время Великой Отечественной войны за эту землю сражались не только русские, но «и украинцы, и узбеки, и татары, и так далее — это был Советский Союз».
«Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели “Севастополь — русский город” — тогда, когда он был украинским», — добавил он.
Сукачев также упомянул, что украинское правительство всегда шантажировало Россию тем, что не даст пользоваться черноморскими портами.
«Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американские раздают — значит, через месяц там будет стоять натовский флот? Это что, нужно быть очень умным человеком?», — заявил Сукачев.
«На Украине выросло общество. Детей воспитали — для них Бандера герой, для них эсэсовцы герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда».
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в 2014 года. В Кремле неоднократно заявляли, что возвращение Крыма в состав России прошло в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».