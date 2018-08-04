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20:51 (мск), источник: РИА Новости

«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Гарик Сукачев в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, почему не поддерживает позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму.

Источник: РИА Новости

«Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — заявил артист.

Сукачев упомянул, что во время Великой Отечественной войны за эту землю сражались не только русские, но «и украинцы, и узбеки, и татары, и так далее — это был Советский Союз».

При этом певец отметил, что хорошо знает Крым, поскольку снимал там кино.
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«Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели “Севастополь — русский город” — тогда, когда он был украинским», — добавил он.

Сукачев также упомянул, что украинское правительство всегда шантажировало Россию тем, что не даст пользоваться черноморскими портами.

«Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американские раздают — значит, через месяц там будет стоять натовский флот? Это что, нужно быть очень умным человеком?», — заявил Сукачев.

При этом певец добавил, что Украину в будущем ничего хорошего не ждет.
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«На Украине выросло общество. Детей воспитали — для них Бандера герой, для них эсэсовцы герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда».

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в 2014 года. В Кремле неоднократно заявляли, что возвращение Крыма в состав России прошло в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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