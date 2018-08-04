Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали имя новой возлюбленной Петросяна
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Бритни Спирс в желтом мини прогулялась у Букингемского дворц
Ксения Собчак в цветочном наряде наслаждается отдыхом в Италии
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
18:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Миллион тенге отсудила алматинка, лишившаяся ног в страшном ДТП

Бостандыкский районный суд Алматы рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Екатерины Парафиевой о возмещении морального вреда, передает BNews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Исковые требования Екатерины Парафиевой были удовлетворены частично. Суд решил взыскать солидарно с водителей «легковушки» и автобуса, виновных в аварии, один миллион тенге в счет возмещения морального вреда.

При этом решение может быть обжаловано сторонами, прокурором подано апелляционное ходатайство в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Ранее апелляционная коллегия городского суда Алматы отклонила требование алматинки Екатерины Парафиевой, которая лишилась обеих ног в аварии, о возмещении 10 млн тенге морального вреда вместо вынесенных ранее в районном суде 2 млн тенге.

Также суд оставил без изменений приговор водителю автобуса. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения и приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, обязали выплатить Екатерине Парафиевой 2 млн тенге в качестве морального вреда.

Напомним, в страшном ДТП 16 июня 2017 года, Екатерина Парафиева лишилась обеих ног.

Все новости региона
16 госсайтов Казахстана будут недоступны
СМИ: США создадут "арабское НАТО"
Петросян подал встречный иск к супруге
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
Кадыров назвал невиновным осужденного за убийство Буданова
В Сети восхитились поступком кота, спасшего хозяйке жизнь
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь