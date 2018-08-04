Миллион тенге отсудила алматинка, лишившаяся ног в страшном ДТП

Источник: Newtimes.kz

Исковые требования Екатерины Парафиевой были удовлетворены частично. Суд решил взыскать солидарно с водителей «легковушки» и автобуса, виновных в аварии, один миллион тенге в счет возмещения морального вреда.

При этом решение может быть обжаловано сторонами, прокурором подано апелляционное ходатайство в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Ранее апелляционная коллегия городского суда Алматы отклонила требование алматинки Екатерины Парафиевой, которая лишилась обеих ног в аварии, о возмещении 10 млн тенге морального вреда вместо вынесенных ранее в районном суде 2 млн тенге.

Также суд оставил без изменений приговор водителю автобуса. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения и приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, обязали выплатить Екатерине Парафиевой 2 млн тенге в качестве морального вреда.