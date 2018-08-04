Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова

Источник: РИА "Новости"

Поминальный обряд проходит в Гелдагане — родовом селении Темирханова. Как пишет «Кавказский узел», жители Чечни начали съезжаться туда еще 3 августа, сами похороны состоятся 4 или 5 августа. Кадыров посетил траурную церемонию и выразил соболезнования родственникам умершего.

«Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего», — сказал глава республики.

Он заверил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.

«Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — подчеркнул Кадыров.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен проезд возле Гелдагана колонны из десятков машин, среди которых был, в частности, черный полицейский Mercedes. Сотни граждан встречают автомобили, крича: «Аллаху Акбар!».

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Смерть Темирханова вызвала широкий отклик среди жителей Чечни. Его поминки посетили тысячи человек, поток автомобилей в Гелдаган практически не прерывается. От въезда в селение до мечети, где проходит церемония, дежурят силовики, иногда они просят не снимать происходящее на камеры, передает «Кавказский узел».

Соболезнования родным умершего выразил и коллектив чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», однако о приезде главы республики на поминки редакция не сообщает.