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23:17 (мск), источник: Sputnik.by

Прощание с Куллинковичем пройдет в воскресенье на Северном кладбище

Начало гражданской панихиды на кладбище в пригороде Минска запланировано на 15:00.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Прощание со скоропостижно скончавшимся лидером группы «Нейро Дюбель» Александром Куллинковичем состоится в воскресенье 5 августа на Северном кладбище.

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Лидер популярной белорусской рок-группы умер утром в субботу 4 августа. Накануне он был доставлен в больницу с острой пневмонией, на следующий день 46-летнего музыканта перевели в реанимационное отделение, однако медики, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь.

Как сообщили Sputnik музыканты группы «Нейро Дюбель», прощание с Куллинковичем состоится в воскресенье 5 августа в траурном зале крематория, расположенного на Северном кладбище Минска.

Начало гражданской панихиды запланировано на 15:00.

Сейчас многочисленные поклонники творчества Куллинковича оставляют многочисленные комментарии с соболезнованиями на его странице в Facebook. Подавляющее большинство людей пишут о том, что музыкант ушел из жизни слишком рано и еще многое мог бы сделать в музыке.

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