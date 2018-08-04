Прощание с Куллинковичем пройдет в воскресенье на Северном кладбище

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Прощание со скоропостижно скончавшимся лидером группы «Нейро Дюбель» Александром Куллинковичем состоится в воскресенье 5 августа на Северном кладбище.

Лидер популярной белорусской рок-группы умер утром в субботу 4 августа. Накануне он был доставлен в больницу с острой пневмонией, на следующий день 46-летнего музыканта перевели в реанимационное отделение, однако медики, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь.

Как сообщили Sputnik музыканты группы «Нейро Дюбель», прощание с Куллинковичем состоится в воскресенье 5 августа в траурном зале крематория, расположенного на Северном кладбище Минска.

Начало гражданской панихиды запланировано на 15:00.