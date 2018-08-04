Прощание с Куллинковичем пройдет в воскресенье на Северном кладбище
Начало гражданской панихиды на кладбище в пригороде Минска запланировано на 15:00.
Начало гражданской панихиды на кладбище в пригороде Минска запланировано на 15:00.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Прощание со скоропостижно скончавшимся лидером группы «Нейро Дюбель» Александром Куллинковичем состоится в воскресенье 5 августа на Северном кладбище.
Лидер популярной белорусской
Как сообщили Sputnik музыканты группы «Нейро Дюбель», прощание с Куллинковичем состоится в воскресенье 5 августа в траурном зале крематория, расположенного на Северном кладбище Минска.
Начало гражданской панихиды запланировано на 15:00.
Сейчас многочисленные поклонники творчества Куллинковича оставляют многочисленные комментарии с соболезнованиями на его странице в Facebook. Подавляющее большинство людей пишут о том, что музыкант ушел из жизни слишком рано и еще многое мог бы сделать в музыке.