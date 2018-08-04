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21:50 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 5 августа

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 62% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Воздух прогреется в Бричанах до 27 градусов, в Сороках и Бельцах до 28-и. В Оргееве синоптики прогнозируют 29 выше ноля, в Тирасполе, Леове и Камрате 31. В Кагуле термометры покажут плюс 32.

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В столице ночью ожидается 19 градусов, днем 29. В последующие сутки жара не отступит — будет до 30. Пройдут кратковременные дожди с грозами

На большей части европейской территории ясно. В Мадриде столбики термометров поднимутся до плюс 38-и. В Риме — до 33-х. В Париже ожидается 32 выше ноля, в Лондоне — 30. В Берлине будет 26.

В Будапеште воздух прогреется до 33 градусов Цельсия. В Вене и Белграде — до 32-х. В Праге температурный максимум составит 30 выше ноля. В Варшаве ожидаются дожди и 29 градусов.

В Афинах синоптики прогнозируют 33 градуса выше ноля. В Бухаресте воздух прогреется до 32. В Анкаре термометры покажут плюс 29. В Киеве пройдут дожди, но будет жарко — 28 выше ноля. В Москве температурный максимум составит плюс 27.

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