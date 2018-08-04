Прогноз погоды на 5 августа

В столице ночью ожидается 19 градусов, днем 29. В последующие сутки жара не отступит — будет до 30. Пройдут кратковременные дожди с грозами



На большей части европейской территории ясно. В Мадриде столбики термометров поднимутся до плюс 38-и. В Риме — до 33-х. В Париже ожидается 32 выше ноля, в Лондоне — 30. В Берлине будет 26.



В Будапеште воздух прогреется до 33 градусов Цельсия. В Вене и Белграде — до 32-х. В Праге температурный максимум составит 30 выше ноля. В Варшаве ожидаются дожди и 29 градусов.



В Афинах синоптики прогнозируют 33 градуса выше ноля. В Бухаресте воздух прогреется до 32. В Анкаре термометры покажут плюс 29. В Киеве пройдут дожди, но будет жарко — 28 выше ноля. В Москве температурный максимум составит плюс 27.