Астанчане босиком преодолевали подтопленные после дождя участки

Между тем, пресс-секретарь акимата района «Сарыарка» Бибигуль Абыддин сообщила, что гроза и проливной дождь обвалили дерево на улице Мамбетова.



«Природа всегда сама диктует свои правила. И пусть у нее никогда не бывает плохой погоды, последствия её характера мы видим иногда налицо. Так, после недавно прошедшего проливного дождя, грозы и молнии, на улице Мамбетова повалило дерево. Наши коммунальные службы сработали оперативно и в считаные минуты движение было восстановлено», — написала она в Facebook.