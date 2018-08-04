Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Теракт и американская дочь: тайная жизнь Тутберидзе - СМИ
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
10 звезд, которые зажглись на «Утренней звезде»
За что бьют в Турции российских туристов
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Бритни Спирс в желтом мини прогулялась у Букингемского дворц
Ксения Собчак в цветочном наряде наслаждается отдыхом в Италии
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1010 стран с самым дешевым бензином
20:43 (мск), источник: Kazinform

Астанчане босиком преодолевали подтопленные после дождя участки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Астанчане выкладывают видео с подтопленных улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 66% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Kazinform

Сегодня днем прошел сильный дождь. Пользователи соцсетей пишут, что некоторые улицы оказались затоплены. Ранее Казгидромет предупреждал, что в столице Казахстана 5 и 7 августа ожидаются грозы. Вероятность шторма составляла 85−90%.

Читайте также
Гроза и пыльная буря. Штормовое предупреждение объявили в Астане и двух областях

По словам Айжан Сарсеновой, проточные каналы забиты, вода выливается обратно, смешавшись с канализационными отходами.

Как пишет пользователь Daul Uahap последствия непогоды привели к транспортным пробкам по улице Тәуелсіздік.

Елена Гуцу рассказала, что дождевая вода заблокировала проход к мусорным контейнерам.

Жители также выкладывают видео, где люди босиком преодолевают преграды, образованные в результате дождя.

Между тем, пресс-секретарь акимата района «Сарыарка» Бибигуль Абыддин сообщила, что гроза и проливной дождь обвалили дерево на улице Мамбетова.

«Природа всегда сама диктует свои правила. И пусть у нее никогда не бывает плохой погоды, последствия её характера мы видим иногда налицо. Так, после недавно прошедшего проливного дождя, грозы и молнии, на улице Мамбетова повалило дерево. Наши коммунальные службы сработали оперативно и в считаные минуты движение было восстановлено», — написала она в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь акимата района «Байконыр» Асемгуль Тулепбергенова разъяснила жителям причины подтоплений некоторых участков района.

«В связи с обильными осадками в виде дождя, в микрорайоне “Молодежный”, улицах Иманова-Габдуллина, проспекте Республика — улице Бараева собирается большое количество воды. Данные участки являются проблемными, так как не подключены к центральной ливневой канализации. На данный момент, в районе ведутся работы, где задействовано 15 АС машин и 3 мотопомпы. Все заявки отрабатываются в рабочем режиме», — написала она в Facebook.
Все новости региона
 Разбойные нападения на дома жителей произошли в Шымкенте и Костанае - МВД
178 иностранцев депортированы из Казахстана - ДВД Алматы
СМИ: США создают "арабское НАТО"
Сукачев ответил Макаревичу: Мы за Крым триста лет воевали
МИД России взял на работу Стивена Сигала
Петросян подал встречный иск к супруге
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
В Сети восхитились поступком кота, спасшего хозяйке жизнь
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Спорт
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь