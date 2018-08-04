Астанчане босиком преодолевали подтопленные после дождя участки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Астанчане выкладывают видео с подтопленных улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Астанчане выкладывают видео с подтопленных улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня днем прошел сильный дождь. Пользователи соцсетей пишут, что некоторые улицы оказались затоплены. Ранее Казгидромет предупреждал, что в столице Казахстана 5 и 7 августа ожидаются грозы. Вероятность шторма составляла 85−90%.
По словам Айжан Сарсеновой, проточные каналы забиты, вода выливается обратно, смешавшись с канализационными отходами.
Как пишет пользователь Daul Uahap последствия непогоды привели к транспортным пробкам по улице Тәуелсіздік.
Елена Гуцу рассказала, что дождевая вода заблокировала проход к мусорным контейнерам.
Жители также выкладывают видео, где люди босиком преодолевают преграды, образованные в результате дождя.
Между тем,
«Природа всегда сама диктует свои правила. И пусть у нее никогда не бывает плохой погоды, последствия её характера мы видим иногда налицо. Так, после недавно прошедшего проливного дождя, грозы и молнии, на улице Мамбетова повалило дерево. Наши коммунальные службы сработали оперативно и в считаные минуты движение было восстановлено», — написала она в Facebook.
В свою очередь
«В связи с обильными осадками в виде дождя, в микрорайоне “Молодежный”, улицах
Иманова-Габдуллина,проспекте Республика — улице Бараева собирается большое количество воды. Данные участки являются проблемными, так как не подключены к центральной ливневой канализации. На данный момент, в районе ведутся работы, где задействовано 15 АС машин и 3 мотопомпы. Все заявки отрабатываются в рабочем режиме», — написала она в Facebook.