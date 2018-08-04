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22:09 (мск), источник: Om1.ru

День города в Омске закончился давкой

Мосты и переходы не справляются с таким количеством довольных омичей.

Нынешний день города в Омске стал одним из самых массовых за последние годы и как будто готов потягаться даже с Трёхсотлетием.

Однако у этой медали есть, как оказалось, и обратная сторона. После того, как отгремел фейерверк и довольные горожане начали расходиться по домам, выяснилось, что сделать это не так просто.

Самые серьёзные проблемы возникли в центре. Из-за салюта и концерта Полины Гагариной в крепости сосредоточилось большое количество омичей; многие решили добраться домой пешком, и в «узких местах» — на Комсомольском мосту, лестницах на Метромост — возникло столпотворение.

Ситуация на Комсомольском обостряется тем, что Юбилейный мост до сих пор на реконструкции, а тротуары Комсомольского достаточно узкие и просто не приспособлены к пропуску масс гуляющих горожан. Жалобы на это «бутылочное горлышко» поступали в течение всего Дня города.

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