День города в Омске закончился давкой

Нынешний день города в Омске стал одним из самых массовых за последние годы и как будто готов потягаться даже с Трёхсотлетием.

Однако у этой медали есть, как оказалось, и обратная сторона. После того, как отгремел фейерверк и довольные горожане начали расходиться по домам, выяснилось, что сделать это не так просто.

Самые серьёзные проблемы возникли в центре. Из-за салюта и концерта Полины Гагариной в крепости сосредоточилось большое количество омичей; многие решили добраться домой пешком, и в «узких местах» — на Комсомольском мосту, лестницах на Метромост — возникло столпотворение.