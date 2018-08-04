День города в Омске закончился давкой
Мосты и переходы не справляются с таким количеством довольных омичей.
Мосты и переходы не справляются с таким количеством довольных омичей.
Нынешний день города в Омске стал одним из самых массовых за последние годы и как будто готов потягаться даже с Трёхсотлетием.
Однако у этой медали есть, как оказалось, и обратная сторона. После того, как отгремел фейерверк и довольные горожане начали расходиться по домам, выяснилось, что сделать это не так просто.
Самые серьёзные проблемы возникли в центре.
Ситуация на Комсомольском обостряется тем, что Юбилейный мост до сих пор на реконструкции, а тротуары Комсомольского достаточно узкие и просто не приспособлены к пропуску масс гуляющих горожан. Жалобы на это «бутылочное горлышко» поступали в течение всего Дня города.