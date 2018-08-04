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21:59 (мск), источник: m24.ru

В тройку лучших московских водителей автобуса попала женщина

Второе место в конкурсе профессионального мастерства водителей автобуса столицы заняла женщина — Москва 24.

Источник: Москва 24

В Москве назвали победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей автобуса. Помимо мужчин, в первую тройку победителей вошла женщина, передает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Победителем стал Владимир Никуленко. Приз за второе место получила Юлия Негодова, третьим оказался Сергей Иванов. В общем зачете среди 17 коллективов победила команда филиала Центральный.

Участников конкурса проверили на знание правил дорожного движения. Помимо этого, им пришлось выполнить фигуры вождения различной сложности, такие как «змейка», точная остановка, заезд в бокс и совершить объезд препятствий.

Для гостей соревнования организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами и играми. Кроме того. в рамках конкура состоялось показательное выступление инструкторов мотошколы Мосгортранса на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что количество контролеров в городском транспорте увеличится в 1,5 раза. На это повлияет демонтаж турникетов, который завершится осенью этого года.

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