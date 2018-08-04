Грозы, ветер и свежесть: жара покидает Петербург
В ближайшие дни будет не теплее +24 градусов.
В ближайшие дни будет не теплее +24 градусов.
В Северную столицу возвращается привычная для горожан погода. В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, а дождей станет все больше.
Уже завтра днем в Петербурге будет облачно с небольшими прояснениями. В течение дня ливни и грозы. Будет дуть
В понедельник еще прохладнее: ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22. И снова ветер и кратковременные дожди. Схожая погода будет и во вторник.
Возможно, тепло вернется в середине недели: по данным Росгидромета в четверг и пятницу снова до +29. Но безоговорочно доверять прогнозу больше, чем на три дня синоптики традиционно не советуют.
Так что, не исключено, что у нас будет возможность наслаждаться продолжающимся летом. К тому же и температура воды этому удивительно способствует. По данным на 3 августа в Лисьем носу она прогрелась до +25 градусов, в Кронштадте и Шепелево — до +23. Прохладней всего вода в Неве — всего +19.