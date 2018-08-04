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22:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Грозы, ветер и свежесть: жара покидает Петербург

В ближайшие дни будет не теплее +24 градусов.

В Северную столицу возвращается привычная для горожан погода. В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, а дождей станет все больше.

Уже завтра днем в Петербурге будет облачно с небольшими прояснениями. В течение дня ливни и грозы. Будет дуть северо-западный и западный ветер с порывами, усиливающимися при грозе. Ночью будет не теплее +19, днем — максимум +24.

В понедельник еще прохладнее: ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22. И снова ветер и кратковременные дожди. Схожая погода будет и во вторник.

Возможно, тепло вернется в середине недели: по данным Росгидромета в четверг и пятницу снова до +29. Но безоговорочно доверять прогнозу больше, чем на три дня синоптики традиционно не советуют.

Так что, не исключено, что у нас будет возможность наслаждаться продолжающимся летом. К тому же и температура воды этому удивительно способствует. По данным на 3 августа в Лисьем носу она прогрелась до +25 градусов, в Кронштадте и Шепелево — до +23. Прохладней всего вода в Неве — всего +19.

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