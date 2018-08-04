Грозы, ветер и свежесть: жара покидает Петербург

В Северную столицу возвращается привычная для горожан погода. В ближайшие дни температура воздуха начнет понижаться, а дождей станет все больше.

Уже завтра днем в Петербурге будет облачно с небольшими прояснениями. В течение дня ливни и грозы. Будет дуть северо-западный и западный ветер с порывами, усиливающимися при грозе. Ночью будет не теплее +19, днем — максимум +24.

В понедельник еще прохладнее: ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22. И снова ветер и кратковременные дожди. Схожая погода будет и во вторник.

Возможно, тепло вернется в середине недели: по данным Росгидромета в четверг и пятницу снова до +29. Но безоговорочно доверять прогнозу больше, чем на три дня синоптики традиционно не советуют.