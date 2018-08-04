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22:18 (мск), источник: РИА Крым

Путин прибыл на открытие оперного фестиваля в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл на фестиваль «Опера в Херсонесе», передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Главу РФ зрители и участники оперы встретили аплодисментами и возгласами. Президент также приветствовал жителей и гостей Севастополя.

Владимир Путин принимает участие в фестивале второй раз. Впервые «Опера в Херсонесе» прошла в прошлом году. Тогда вместе с президентом праздник музыки посетил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В этом году «Опера в Херсонесе» пройдет с 4 по 12 августа. В первый день фестиваля зрителей ждет выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из легендарных европейских постановок — «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

10 августа музыкальная программа откроется оперой «Дидона и Эней» Генри Перселла в постановке московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова. Атмосфера древнего города перенесет зрителей в эпоху легендарного Карфагена, рассказывая историю любви троянского героя Энея и царицы Карфагена Дидоны.

11 августа в Херсонесе пройдет международный гала-концерт. Гости мероприятия услышат знаменитых оперных исполнителей ведущих российских и зарубежных театров: Мелани Динер (Германия), Оксану Шилову (Мариинский театр), Валерию Мела (Италия), Сергея Радченко (Большой театр), Дмитрия Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия-США), Ольгу Толкмит (Геликон-опера), Валерия Алексеев (Большой театр), Артема Крутько (Московский театр «Новая Опера»). Они споют арии из произведений XVIII—XIX вв.еков.

В заключительный день фестиваля, 12 августа, ведущий состав «Новой оперы» представит слушателям своего знаменитого «Евгения Онегина», поставленного основателем театра Евгением Колобовым и удостоенного «Золотой маски».

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