Жара продолжается: в воскресенье в Беларуси до +30°С

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в воскресенье 5 августа — местами воздух прогреется до +30°С, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Жара стоит в республике уже неделю: в отдельных районах столбики термометров днем показывали +32°С.

По информации Гидромета, 5 августа теплее всего будет на Гомельщине и Брестчине — там дневная температура составит около +30°С.

В Минской, Гродненской и Могилевкой областях будет немного прохладнее — до +28°С. Комфортная температура ожидается на севере республики — в Витебской области ожидается от +24 до +26.