Над Югрой метеор прорезал закатное небо

На первом ролике на YouTube видно, как через небо проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых. Крупный осколок затем разлетается на несколько поменьше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZQnRUS2O--I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В описании видео говорится, что оно сделано в субботу на автотрассе Нефтеюганск — Сургут.