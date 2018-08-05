Студенты ДВФУ жалуются на вонь в жилом корпусе
Студенты ДВФУ, проживающие в 11-м корпусе, жалуются на зловоние в кухне, сообщает DEITA. RU.
Студенты ДВФУ, проживающие в 11-м корпусе, жалуются на зловоние в кухне, сообщает DEITA. RU.
Судя по фотографии, опубликованной в паблике «Подслушано в ДВФУ», неприятный запах исходит от оставленных в кухне мусорных пакетов.
«Надеюсь, что ваше одиночество скрасят тараканы. Привет администратору 11-го корпуса, который отказался вызывать уборщиков, чтобы остановить зловоние», — написал автор снимка.
Студенты принялись живо обсуждать жалобу. Так, по мнению некоторых, необходимо взять эти мусорные пакеты и прогуляться с ними до мусорного бака. Однако многие не разделили такой точки зрения. «Почему другие жильцы должны убирать чужой мусор? Достаточно убирать за собой и выносить свои пакеты в контейнер, который стоит… О Боже! Рядом с общежитием!» — возмутилась студентка.
Екатерина Лапкина.