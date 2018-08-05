Студенты ДВФУ жалуются на вонь в жилом корпусе

Студенты принялись живо обсуждать жалобу. Так, по мнению некоторых, необходимо взять эти мусорные пакеты и прогуляться с ними до мусорного бака. Однако многие не разделили такой точки зрения. «Почему другие жильцы должны убирать чужой мусор? Достаточно убирать за собой и выносить свои пакеты в контейнер, который стоит… О Боже! Рядом с общежитием!» — возмутилась студентка.