Владивосток обновит рекорд захода гигантскх лайнеров

Источник: Комсомольская правда

Во Владивосток 7 августа прибудет суперлайнер MSC Splendida. Дина судна 333 метра, а ширина — 37, передаёт пресс-службу Владивостокского морского терминала.

Судно причалит к причалу Морского вокзала во вторник, 7 августа в 5.45, а церемония встречи начнётся в 7 часов утра. Прибывших на борту лайнера ожидается много — около 3000 пассажиров из Японии и около 1000 членов экипажа. Гости Владивостока смогут осмотреть достопримечательности города и посетить культурные места.

Посетит MSC Splendida и представители администрации города и края, порта, морского вокзала. Это связано с тем, что лайнер впервые заходит во Владивосток.

Покинет краевой центр лайнер в 19.00, после чего направится в город Сендай.

Отметим, что спущенный на воду 12 июля 2009 года MSC Splendida является лайнером нового поколения пассажирского флота MSC Cruises. Наряду с MSC Fantasia это самый большой из кораблей, построенных когда-либо для европейских круизных компаний.